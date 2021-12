Groepsverkrachting: justitie wil dat Boy M. 16 maanden de cel in gaat

De garage waar de verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden. (Foto: Noel van Hooft) vergroot

Boy M., een van de zes verdachten van een groepsverkrachting in Den Bosch, zou 16 maanden jeugddetentie moeten krijgen. Dat eiste de officier van justitie woensdag na een lange zittingsdag voor de rechtbank in Den Bosch. Boy M. was de eerste verdachte die woensdag voor de rechter verscheen. Justitie wil dat hij ook acht maanden voorwaardelijk krijgt, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat.

Justitie beschuldigt hem ervan dat hij twee meisjes heeft verkracht terwijl ze onder invloed waren. Dit zou in januari en april 2019 zijn gebeurd in de 'feestruimte' van zijn huis aan De Orthen in Den Bosch. De meisjes waren destijds allebei 15 jaar oud. Boy M. was 17, de jongste van de zes mannen. Aanklacht deels geschrapt

De zaak van de Bossche groepsverkrachting speelt al jaren. Justitie heeft de aanklacht in de loop der tijd aangepast. Zo werden de zes eerder ook verdacht van verkrachting van een derde meisje dat destijds 17 was. Zij wilde echter niet meewerken aan de verhoren, volgens het OM uit angst voor de verdachten. De rechtszaak vond plaats achter gesloten deuren omdat M. in 2019 nog minderjarig was. Zijn advocaat Robert Klaassen liet eerder aan Omroep Brabant weten dat de meisjes vrijwillig seks hadden met de mannen. Ook stelt hij dat de verklaringen van de meisjes tegenstrijdig zijn. De vijf andere verdachten in deze zaak verschijnen vrijdag voor de rechter. LEES OOK: Groepsverkrachting in Den Bosch: zaak na twee jaar voor de rechter

