Bernhoven ziekenhuis financieel in zwaar weer, directeur vertrekt

Het Bernhoven ziekenhuis in Uden heeft het financieel moeilijk. Daarom stapt directeur Geert van den Enden na zeven jaar op. Van den Enden begon in 2014 als financieel directeur, onder zijn leiding kwam het ziekenhuis de afgelopen periode in de financiële problemen. Dat zegt Bert Pauli, voorzitter van de raad van commissarissen van het ziekenhuis: “Je houdt het niet lang vol als de kosten meer stijgen dan de omzet.”

Pauli benadrukt dat het besluit in goed overleg genomen is. “Geert heeft het ziekenhuis de afgelopen jaren opgebouwd, daar zijn we hem zeer dankbaar voor en we blijven hem betrekken bij de gang van zaken in het ziekenhuis.” Volgens Pauli is Van den Enden het er mee eens dat het financiële 'reparatiewerk' minder bij hem past.

Barre winter

Volgens Pauli moet er na een opbouwfase van zeven jaar nu ‘gerepareerd’ worden. “We moeten financieel door een barre winter heen en daarna financieel gezond worden.”

Hij geeft aan dat veel ziekenhuizen het financieel lastig hebben, maar dat dit bij het Bernhoven ziekenhuis ‘wat sneller’ gaat door hun manier van werken. “Onze strategie is dat we alleen noodzakelijke zorg leveren die de kwaliteit van leven echt verbetert. Dan maak je minder omzet, want je krijgt alleen zorg vergoed die je levert.”

Geen verwijt

Toch is dit alles geen verwijt aan Van den Enden: “De kwaliteit van de zorg heeft nooit onder druk gestaan, maar we moeten een aantal zaken financieel steviger regelen. Dat erkent Geert ook.” Hoe groot de financiële problemen van het ziekenhuis precies zijn kan Pauli niet zeggen. Wel geeft hij aan dat het vooral de indirecte kosten zijn die toegenomen zijn, dat zijn kosten die niet direct aan het bed maar in de organisatie gemaakt worden.

Hans Feenstra zal binnenkort beginnen als interim directeur. Zijn belangrijkste opdracht: werken aan een ‘financieel duurzaam businessmodel’ voor het Bernhoven ziekenhuis.

Obligatieregeling

Voglens Pauli speelt de obligatieregeling geen rol bij de financiële problemen. Hierbij kunnen medewerkers, inwoners uit de regio en bedrijven investeren in het ziekenhuis. De regeling is een 'groot succes' maar het geld kan helaas niet ingezet worden voor de huidige problemen. Het wordt nu gebruikt om leningen bij de bank af te betalen.

