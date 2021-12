Brabantse clubs weten niet te imponeren in de eerste divisie

Jizz Hornkamp (FC Den Bosch) in duel met Richard Jensen van Roda JC. (Foto: Orange Pictures) vergroot

Een overvol speelprogramma vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. Alle Brabantse clubs kwamen in actie. Toch wist alleen Helmond Sport te winnen. De rest van de clubs speelde gelijk of verloor.

NAC Breda - Almere City FC: 1 -1

Wie het eerste uur van NAC - Almere vrijdagavond heeft gekeken zal zich toch afvragen of hij zijn tijd niet beter had kunnen besteden. Gelukkig werd er in het halfuur wél gevoetbald door beide ploegen. Allebei scoorde ze één keer waardoor er na negentig minuten een 1-1 eindstand op het scorebord stond. Een punt waar NAC vrij weinig mee opschiet. LEES OOK: NAC en Almere City gaan pas na een uur voetballen en delen de punten FC Volendam - Jong PSV: 3 – 2

Het was nagelbijten voor Jong PSV. “Gevochten maar verloren”, zo was de terechte conclusie van PSV. Al na 12 minuten kwam de Eindhovense club op achterstand. Die achterstand werd na 22 minuten verdubbeld vanaf de elf meter. Na de rust kwam de club nog verder op afstand. Daarna deed Johan Bakayoko iets terug. De Belg scoort vanaf de strafschopstip. Met de goal van Mohamed Nassoh in de zestigste minuut zat Jong PSV terug in de wedstrijd, maar het bleek niet genoeg. Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 3 - 2

Roda JC won in eigen huis van FC Den Bosch. In de eerste helft scoorden Pflücke en Vente, Marzo maakte in de tweede helft de winnende treffer. Hornkamp hield de eer van de club hoog door er twee in te tikken de Bossche club, maar dit was niet genoeg.

TOP Oss - Jong Ajax: 1-1

Sensatie bij de Ossenaren. In de slotfase van de wedstrijd wist Kay Tejan zijn club op gelijke hoogte te schieten. Eerder, in de 54e minuut, tikte Musampa in het lege doel, waarmee Jong Ajax lange tijd op voorsprong kwam.

De Graafschap - Helmond Sport: 0-1

Helmond Sport zorgde vrijdagavond voor een heuse stunt door De Graafschap in Doetinchem met 0-1 te kloppen. Het was Dylan Seys die de Helmonders in de 86e minuut op voorsprong zette. FC Eindhoven - Telstar: 1-1

Een gelijkstand voor de Eindhovenaren tegen Telstar. Sleegers scoorde in de eerste helft, in de slotfase kopte Fernandes de gelijkmaker binnen. In de extra tijd was daar bijna de 2-1. Een dreigende aanval via Brym eindigde bij Van der Sande, die net tot een schot kwam..

