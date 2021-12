Daverende verrassing van Helmond Sport, FC Den Bosch en Jong PSV onderuit

Helmond Sport was de enige Brabantse voetbalclub die vrijdagavond een zege boekte in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Wil Boessen rekende knap af met titelkandidaat De Graafschap.

De Graafschap - Helmond Sport: 0-1

Helmond Sport zorgde vrijdagavond voor een heuse stunt door De Graafschap in Doetinchem met 1-0 te kloppen. Het was Dylan Seys die de Helmonders in de 86e minuut op voorsprong zette. Helmond Sport stijgt door deze zege naar de zestiende plaats in de eerste divisie. De Graafschap zakt naar plaats zes.

FC Volendam - Jong PSV: 3–2

Het was vrijdagavond nagelbijten voor Jong PSV. “Gevochten maar verloren”, was de terechte conclusie van PSV. Al na twaalf minuten kwam de Eindhovense voetbalclub op achterstand via Boy Deul. Die achterstand werd na 22 minuten verdubbeld na een benutte penalty van Robert Mühren.

Na de rust kwam de Eindhovense club nog verder op afstand via Ibrahim el Kadiri. Daarna deed Johan Bakayoko iets terug. De Belg scoort vanaf de strafschopstip. Met de goal van Mohamed Nassoh in de zestigste minuut zat Jong PSV terug in de wedstrijd, maar de wedstrijd kantelen, lukte niet meer.

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 3-2

Roda JC won in eigen huis van FC Den Bosch. In de eerste helft scoorden Patrick Pflücke en Dylan Vente. Stefano Marzo maakte in de tweede helft de winnende treffer. Jizz Hornkamp hield de eer van de club hoog door er twee in te tikken de Bossche club, maar dit was niet genoeg.

NAC Breda - Almere City FC: 1-1

Wie het eerste uur van NAC-Almere vrijdagavond heeft gekeken zal zich toch afvragen of hij zijn tijd niet beter had kunnen besteden. Gelukkig werd er in het halfuur wél gevoetbald door beide ploegen. Allebei scoorde ze één keer waardoor er na negentig minuten een 1-1 eindstand op het scorebord stond. Een punt waar NAC vrij weinig mee opschiet.

