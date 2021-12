Maarten van der Weijden zwemt binnen één dag 40.000 euro bij elkaar

Zwemmer Maarten van der Weijden uit Waspik heeft al op de eerste van vier dagen langeafstandszwemmen het streefbedrag van 35.000 euro voor zijn foundation bij elkaar gezwommen. De teller staat vrijdagavond op bijna 40.000 euro.

De olympisch kampioen begon vrijdagochtend om zeven uur in een speciaal stromingszwembad, dat voor hem staat opgesteld in het centrum van Dokkum. 12 uur later had hij 50 kilometer afgelegd. Hij herhaalt deze inspanning de komende drie dagen om zo een alternatieve elfstedentocht van 200 kilometer te zwemmen.

De opbrengst van de actie is bestemd voor onderzoek naar kanker bij mensen met een verstandelijke beperking, vertelt een woordvoerster van de Maarten van der Weijden Foundation. Via een livestream op de website van de stichting zijn de verrichtingen van de zwemmer te volgen.

Van der Weijden begint zaterdagochtend om zeven uur aan de tweede dag. Hij wordt gesteund door mensen die naast hem in een soortgelijk zwembad een stukje met hem meezwemmen.

De actie is nu dus al een stuk succesvoller dan de vorige keer. Die zwemmarathon in Eindhoven van ruim 32 uur leverde 'slechts' 9450 euro op, terwijl het doel 50.000 euro was.

