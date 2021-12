Huis waar 17-jarige jongen werd neergeschoten gaat gedwongen op slot

Het politieonderzoek op de Locomotiefstraat in Eindhoven wordt vrijdag voortgezet (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). vergroot

Het huis aan de Locomotiefstraat in Eindhoven waar donderdagnacht een 17-jarige jongen werd neergeschoten, is op last van burgemeester John Jorritsma voor zeker een maand gesloten. In het huis vonden agenten een handelshoeveelheid harddrugs, basepijpjes, hulzen en een groot bedrag aan contant geld.

De 17-jarige jongen slaagde er na de schietpartij in te vluchten naar de Condensatorstraat. Daar bonkte hij in paniek op de ramen van huizen en zakte hij vervolgens in elkaar. De jongen werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht en was vrijdagochtend buiten levensgevaar. Zes aanhoudingen

Na de schietpartij werden zes mensen aangehouden, onder wie het zwaargewonde 17-jarige slachtoffer. Verschillende auto's op de Locomotiefstraat raakten beschadigd door rondvliegende patronen. LEES OOK: Zes aanhoudingen na schietpartij Eindhoven, jongen (17) zwaargewond Slachtoffer schietpartij bonkt op raam huis buurtbewoners: 'Ik ga dood!' Buurman schrikt van schietpartij in Eindhoven: 'Bizar, recht voor je deur!'

