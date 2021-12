PSV wil Max Verstappen huldigen, maar alleen in een vol stadion

Als er weer mensen in het stadion mogen, wil PSV Max Verstappen dolgraag in het stadion huldigen. Maar vooralsnog is er geen publiek welkom. "We moeten op onze beurt wachten."

Max op de middenstip, in een kolkend Philips Stadion. PSV ziet het wel zitten, zegt een woordvoerder van de club voorzichtig. Want er zijn nog wel wat voorwaarden. Op dit moment mag er geen publiek in het stadion. "Max in zijn eentje in dat stadion, dat is geen huldiging." En, ook niet onbelangrijk, het moet in het schema van de kersverse wereldkampioen passen.

Verstappen is al van jongs af aan supporter van PSV. Een huldiging in het stadion van zijn lievelingsclub is daarom niet onlogisch. "Wij vinden het prachtig dat hij wereldkampioen is."

Plannen maken

Aangezien het demissionaire kabinet dinsdag waarschijnlijk juist een verlenging van de coronamaatregelen gaat aankondigen, zal de huldiging nog even op zich moeten wachten. PSV heeft dus tijd genoeg om mooie plannen te verzinnen voor als het moment daar is.

