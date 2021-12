Agressieve woningovervallers bleven maar slaan op bewoner in Steenbergen

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond nieuwe beelden getoond van de gewelddadige overval begin oktober aan de Witte Ruiterweg in Steenbergen. Daarbij overmeesterden vier mannen met bivakmutsen de vrouw des huizes toen zij naar buiten liep.

"Het is met heel veel geweld gegaan", zei het 55-jarige slachtoffer tijdens de uitzending. "Ze beseffen niet wat ze je aandoen. Angst zal voortaan altijd op de loer liggen."

Het gaat op maandagochtend 4 oktober helemaal mis als de 55-jarige vrouw naar haar auto loopt om te gaan sporten. “Ik zie ineens vier mensen op me af komen en zie ook gelijk een wapen. Dus ik schrik en denk: wat is dit? en ben maar gewoon heel hard gaan gillen", zegt ze. Het schrikt de vier daders niet af. Integendeel. De worsteling die volgt is zo hardhandig dat de vrouw haar enkel op drie plaatsen breekt.

De 58-jarige echtgenoot van de vrouw heeft haar geschreeuw gehoord. Als hij de voordeur opent, wordt hij verrast door drie overvallers die meteen op hem in beginnen te slaan en schoppen. De man hoopt zijn belagers te misleiden door te doen alsof hij bewusteloos is, maar wordt desondanks door een van de overvallers nog een aantal keer vol in het gezicht geslagen.

Paniek

De 17-jarige zoon van het gezin, die lag te slapen toen de overval gebeurde, wordt vervolgens ontdekt en bedreigd met een pistool. “Dat is natuurlijk je grootste nachtmerrie, dat ze aan je kinderen komen", zegt de vrouw in de uitzending. “Daar ben ik ook heel erg boos over. Dat zit me heel erg dwars."

De 58-jarige man des huizes weet ondertussen te ontsnappen aan zijn belager en rent langs zijn gewonde vrouw de straat op om de politie te waarschuwen. Als de daders merken dat hij gevlogen is, gaan ze er zichtbaar in paniek vandoor.

Signalement

De slachtoffers vertellen de politie later dat ze aan de stemmen konden horen dat gaat om relatief jonge overvallers van tussen de 20 en 25 jaar oud. Ze zijn ongeveer 1.80 meter lang en spraken Nederlands met een Noord-Afrikaanse tongval.

Uit camerabeelden blijkt dat 45 minuten voor de brute overval twee busjes vlakbij het huis geparkeerd stonden. Als de busjes vertrekken, worden ze gevolgd door een witte personenauto. “De bestuurder daarvan zou wel eens een goede getuige kunnen zijn", stelt politiewoordvoerder Dick Advocaat.

Ook de mogelijke vluchtauto van het viertal, een witte Volkswagen Transporter, is gefilmd. Aan de zijkant is een donkere tekst of logo te zien. De politie hoopt dat iemand dat logo herkent.

Bureau Brabant

Bureau Brabant besteedde eerder al aandacht aan deze zaak. Daarbij werden bewakingsbeelden getoond van de overmeestering van het slachtoffer. Die uitzending leverde toen zeker elf tips op. Wat er bij de overval werd buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

