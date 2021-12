112 liveblog: brandende vrachtwagen op de A67 • 14 tips overal Steenbergen

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De politie heeft tot nu toe 14 tips gekregen over de gewelddadige overval in Steenbergen. In tv-programma Opsporing Verzocht waren dinsdagavond namelijk beelden te zien van de overval in begin oktober. Daarbij overmeesterden vier mannen met bivakmutsen de bewoners van het huis.

06.00

Vrachtwagenbrand op de A67

Op de A67 bij Asten is een vrachtwagen in brand gevlogen. Volgens een correspondent zou de lading in brand staan. De brandweer is rond zes uur bezig de boel te blussen. De oorzaak van de brand zou een warm gelopen as of kapotte band zijn geweest.

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. vergroot

De chauffeur hoorde een klap en heeft toen zijn wagen op de vluchtstrook gezet. Bij controle zag hij een rood gloeiende as en een brandende band. Vervolgens koppelde hij de combinatie los. Rond zeven uur was de brand geblust. Op dat moment werden schermen om de aanhanger gezet. De berging zal namelijk later vandaag gebeuren omdat de aanhanger niet verplaatst kan worden.

Wachten op privacy instellingen...

Eén rijbaan in de richting Eindhoven was dicht. Dit zorgde op het hoogtepunt van de file voor bijna een uur vertraging vanuit Venlo in de richting Eindhoven. Tussen de afrit Helden in Limburg en Asten stond het vast. Rond halfacht moesten weggebruikers nog zo'n twintig minuten extra geduld hebben.