112-nieuws: fietsster gewond bij val • 2500 Cobra's in bestelbus

In dit liveblog hielden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Op de Westerhovenseweg in Valkenswaard is een fietsster zwaar ten val gekomen. Haar man fietste naast haar. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet te landen. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een dag na de uitzending van Opsporing Verzocht veertien tips binnen over de zeer gewelddadige overval in Steenbergen. De meeste tips gaan over de witte Volkswagen Transporter.

De stroomstoring in Etten-Leur is weer opgelost.

In delen van Etten-Leur is een grote stroomstoring gaande. Volgens Enexis moet de storing rond 18.15 uur weer verholpen zijn.

Een 31-jarige man uit Maren-Kessel is maandag opgepakt nadat er in zijn bestelbus ruim 2500 Cobra's waren gevonden. Dat gebeurde rond 11.00 uur bij een controle op de Graafsebaan. De man had vermoedelijk ook drugs gebruikt, zo meldt de politie.

Volgens de rechtbank is sprake van aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag. Daarvoor is de man strafbaar.

Een 29-jarige man uit Bergeijk is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar. Hij reed in zijn woonplaats afgelopen januari met zijn auto een wielrenner aan. Het 46-jarige slachtoffer uit Someren overleed ter plekke.

Persfotograaf Bart Meesters uit Helvoirt heeft dinsdagavond een 83-jarige vermiste man gevonden. De man is tijdens een wandeling vermoedelijk gevallen en kwam vast te zitten in de modder. Meesters ging samen met een andere fotograaf opzoek naar de man, na een burgernetmelding. Niet voor een foto, maar gewoon om te helpen. Dat hij de man vond, was puur toeval.

Op de Franklin Rooseveltlaan in Breda is een vrachtwagen tegen een viaduct gebotst. De weg is deels afgesloten voor verkeer vanaf de A27 richting de A16.

In een sigarettenfabriek aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven brak woensdagmiddag een brand uit. Die zou zijn ontstaan in de afzuiginstallatie. Het bedrijf had de brand samen met de brandweer snel onder controle.

De politie heeft tot nu toe 14 tips gekregen over de gewelddadige overval in Steenbergen. In tv-programma Opsporing Verzocht waren dinsdagavond namelijk beelden te zien van de overval in begin oktober. Daarbij overmeesterden vier mannen met bivakmutsen de bewoners van het huis.

06.00

Vrachtwagenbrand op de A67

Op de A67 bij Asten is een vrachtwagen in brand gevlogen. Volgens een correspondent zou de lading in brand staan. De brandweer is rond zes uur bezig de boel te blussen. De oorzaak van de brand zou een warm gelopen as of kapotte band zijn geweest.

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. vergroot

De chauffeur hoorde een klap en heeft toen zijn wagen op de vluchtstrook gezet. Bij controle zag hij een rood gloeiende as en een brandende band. Vervolgens koppelde hij de combinatie los. Rond zeven uur was de brand geblust. Op dat moment werden schermen om de aanhanger gezet. De berging zal namelijk later vandaag gebeuren omdat de aanhanger niet verplaatst kan worden.

Eén rijbaan in de richting Eindhoven was dicht. Dit zorgde op het hoogtepunt van de file voor bijna een uur vertraging vanuit Venlo in de richting Eindhoven. Tussen de afrit Helden in Limburg en Asten stond het vast. Rond halfacht moesten weggebruikers nog zo'n twintig minuten extra geduld hebben.