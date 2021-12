Coronanieuws: 1651 besmettingen, ruim 600 minder dan dag eerder

15.20

Er zijn woensdag 1651 coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er 672 minder dan dinsdag, toen het 2323 besmettingen waren. Landelijk kwamen er 13.557 besmettingen bij. Het is de derde dag op rij dat dit aantal onder de 14.000 zit.

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 111.890 positieve tests. Dat is 24 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 8 augustus.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.984 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 16 november, ongeveer een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de tiende dag op rij.