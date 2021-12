Coronanieuws: 'coronapas door omikron misschien nog korter geldig'

23.45

De twee organisaties die ervoor moeten zorgen dat de boosterprikcampagne wordt versneld, zoals demissionair coronaminister Hugo de Jonge in de persconferentie aankondigde, konden gisterenavond nog niet zeggen hoe ze dat gaan doen. De overkoepelende organisatie van de gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland, is de opzet aan het afronden en wil vandaag de plannen naar buiten brengen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ook nog geen informatie.

Het RIVM stuurt het vaccinatieprogramma aan, regelt de distributie van de vaccins en houdt de administratie van de prikken bij. Medewerkers van de GGD'en zetten veel prikken.

In Op1 gisterenavond ging arts-microbioloog van het Amphia Ziekenhuis in Breda, Jan Kluytmans, in op het versnellen van de boostercampagne. Helpt het boosteren niet dan kom je volgens hem 'in heel onaangename scenario's terecht': "Het woord lockdown valt dan al gauw."