30 miljoen euro om ruim 4200 huizen te bouwen in Eindhoven en Deurne

Eindhoven en Deurne krijgen van het rijk een forse bijdrage om sneller 4224 huizen te bouwen. In totaal krijgen beide gemeenten hiervoor dertig miljoen euro uit Den Haag. Dit geld komt uit het potje van de 'derde ronde Woningbouwimpuls'. In totaal krijgen 33 gemeenten geld uit dat potje.

Gemeenten konden in september plannen indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. In totaal is hiervoor 253 miljoen euro beschikbaar. Van alle Nederlandse gemeenten krijgt Eindhoven er dankzij het geld uit Den Haag de meeste nieuwe huizen bij: 3915 om precies te zijn, één meer dan Amsterdam.

In Eindhoven wordt het geld gebruikt voor de zogenoemde 'Fase 4' op Strijp-S, goed voor 1382 huizen. De rest gaat naar de 'Internationale KnoopXL', een project van 2533 huizen aan de rand van de binnenstad. Aan de bijdrage van het rijk, zitten wel een paar voorwaarden vast: met de bouw van de huizen moet bijvoorbeeld binnen drie jaar na de toekenning van het geld begonnen worden en gemeenten moeten een vergelijkbaar bedrag bijdragen.

Het geld kan voor meerdere doelen worden gebruikt:

bodemsanering,

verplaatsing van bedrijven,

inrichting van de openbare ruimte,

goede ontsluiting met openbaar vervoer.

In totaal kunnen dankzij het geld van het rijk in heel Nederland 44.277 huizen worden gebouwd.

Betaalbare huizen

De Woningbouwimpuls heeft als doel het versnellen van de woningbouw. In de eerste twee rondes kregen 57 verschillende woningbouwprojecten geld. Hierdoor kunnen er versneld 96.000 huizen worden gebouwd. Dat is tien procent van de totale opgave van negenhonderdduizend huizen in de komende tien jaar.

Voor volgend jaar heeft het rijk opnieuw 250 miljoen euro beschikbaar. Het gaat dan om de vierder ronde van de Woningbouwimpuls.

Verdere versnelling

Om het woningtekort weg te werken wil de provincie in de komende tien jaar 12.000 huizen per jaar gaan bouwen. Hiervoor is een actieprogramma opgesteld. Onderdeel hiervan is de zogenoemde Flexpool waaraan de provincie en het rijk bijdragen. Met geld uit deze pool kunnen gemeenten in Brabant bestaande plannen om huizen te bouwen versneld oppakken.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven, waarbinnen negen gemeenten samenwerken, kan een bijdrage vanuit dit potje tegemoet zien. Hoe groot het bedrag is en waar er vervolgens dankzij deze regeling sneller huizen kunnen worden gebouwd, wordt woensdagmiddag duidelijk. Dan geeft onder meer gedeputeerde van Ruimte en Wonen, Erik Ronnes, een toelichting op nieuwe plannen.