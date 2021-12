A67 krijgt geen prioriteit en onderzoek naar A58 Tilburg-Breda vertraagd

De A67 tussen Eindhoven en Venlo wordt niet als een belangrijk knelpunt gezien. De verlieskosten voor het verkeer van vertragingen op deze weg wegen niet op tegen problemen elders. Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit bekendgemaakt.

In een brief aan de Tweede Kamer staat nog een tegenvaller voor Brabant: het onderzoek naar oplossingen voor de aanhoudende drukte op de A58 tussen Tilburg en Breda komt dit jaar niet meer af, zoals wel was gepland.

In de verkenning wordt onderzocht hoe de doorstroming kan worden verbeterd. Dit kan door het verbreden van de weg en andere (innovatieve) maatregelen. Het onderzoek is vergevorderd, maar nog niet klaar, zo meldt Visser. Het is niet bekend hoe lang de resultaten nog op zich laten wachten.

Vrachtwagenparkeerplaats Asten

Verder loopt de uitbreiding van de parkeerplaats voor vrachtwagens langs de A67 bij Asten vertraging op. Twee jaar geleden werd bekend dat met onder meer Europees geld tweehonderd plekken zouden worden aangelegd. Die moeten voorkomen dat de huidige parkeervoorzieningen langs de snelweg overvol raken, waardoor chauffeurs ook op de vluchtstrook pauzeren.

Visser laat weten dat er wordt gezocht naar alternatieven om de plannen toch zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

A67 als flessenhals

CDA en VVD hadden voorgesteld om de problemen en mogelijke oplossingen op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te onderzoeken. Zij zien hier wel een flessenhals voor het verkeer. Deze zomer kregen ze nog steun van het parlement voor een motie.

Volgens minister Visser komt dit stuk snelweg de komende jaren niet voor in de top 100 met de meeste verlieskosten. Zij wil alleen een onderzoek naar het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop.

Spoorknooppunt Den Bosch

Visser maakte verder bekend dat de verkenning van de aanpak van spoorknooppunt Den Bosch van start gaat. De verwachting is dat het aantal treinreizigers de komende jaren verder zal groeien. Daarom is het nodig om meer treinen te laten rijden en het spoor beter aan te laten sluiten op het regionaal vervoer. Midden 2030 moet hier alles klaar zijn, waarbij ook rekening zal worden gehouden met fietsers en busreizigers.

Visser heeft verder ambitieuze plannen voor Moerdijk. Het provinciebestuur van Brabant is gevraagd te bekijken hoe deze plaats aan kan haken bij de pijpleiding die de Rotterdamse haven en Zuid-Limburg met elkaar verbindt. Aansluiting bij deze Deltacorridor zou gunstig kunnen uitpakken voor elektriciteitscentrales en glastuinbouwcomplexen in Brabant.

Ook wordt gewerkt aan maatregelen tegen de geluidsoverlast voor omwonenden van de HSL-Zuid. Dit hoge-snelheidstracé loopt voor een deel door West-Brabant. Over de aanpak, die overigens fiks duurder gaat uitvallen, wordt overlegd met gemeenten en bewoners.

LEES OOK:

Al 10 jaar lawaai van voorbijrazende hogesnelheidstreinen: eindelijk maatregelen tegen overlast

Ongelukken en fileleed op de A67: 'Snelweg verbreden is de enige oplossing'

Miljoenen voor extra vrachtwagenparkeerplaatsen langs snelwegen