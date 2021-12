Topdrukte in centrum Den Bosch: 'Nog snel inkopen doen voor de lockdown'

Drukte in de Bossche binnenstad. vergroot

Het was zaterdagmiddag ontzettend druk in de binnenstad van Den Bosch. Veel mensen wilden nog even snel winkelen, nu het nog kan. Zaterdagavond wordt in een persconferentie hoogstwaarschijnlijk een harde lockdown aangekondigd, waarna alle niet-essentiële winkels moeten sluiten. "Ik ben bang dat alles dichtgaat, dus nu is de laatste kans om de winkel in te gaan", zei een winkelende vrouw.

Het was deze zaterdag drukker dan normaal, merkte een groot deel van het winkelend publiek op. De druktemeter van Den Bosch gaf overal in de binnenstad 'rood' aan, waarbij het advies geldt om op een later moment naar de stad te komen. "Normaal gesproken is het op zaterdag wat minder druk. Dat komt denk ik door de aangekondigde lockdown. Nu wil iedereen denk ik nog even snel shoppen voor de kerstdagen", vertelde een man die op de Markt stond. Dat is ook precies wat twee jongens zaterdag kwamen doen. "Ik heb nog even snel kleren gekocht, voordat alles dichtgaat. We gaan zo ook voor de laatste keer ergens eten, nu kan het nog dus dan moet je even genieten." Dat gold ook voor een andere man: "Ik dacht ook: ik ga nog even snel naar de stad. Dat zal iedereen wel denken. Het is heel druk." Dat zaterdagnacht mogelijk een harde lockdown ingaat, vindt hij verder niet zo erg. "Hopelijk is de piek er dan straks vanaf. Ik ga er niet moeilijk over doen, het leven gaat door."

"Voor de winkels is het wel fijn dat er extra klanten komen."

Carola werkte zaterdag in een winkel die panty's verkoopt en hielp veel klanten. "Ik merk dat het veel drukker is vandaag. Veel mensen willen nog vlug inkopen doen bij de niet-essentiële winkels. Voor de winkels is het wel fijn dat er extra klanten komen. Rond de kerst is normaal gesproken de drukste periode van het jaar. Ik zou het verschrikkelijk vinden als we een totale lockdown krijgen." Een oudere mevrouw was zaterdag last minute op jacht naar kerstcadeautjes. "Voor mijn kinderen en kleinkinderen. Het is eigenlijk wel een beetje te druk voor mij hoor, maar als oma zijnde ga ik toch wat voor mijn kinderen kopen. Ik wil wel afstand houden van mensen, ik let overal op." LEES OOK: Winkeliers zetten zich schrap voor topdrukte nu harde lockdown dreigt

