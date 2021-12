Tilburgse kopstukken motorclub Satudarah veroordeeld

De top van motorclub Satudarah is veroordeeld. Van de rechter kregen ze tot vijf jaar gevangenisstraf. Clubleiders uit Tilburg en Goirle moeten de cel in.

Volgens de rechtbank in Zwolle is bewezen dat ze zich schuldig maakten aan drugs- en wapenhandel, mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen.

De rechtbank heeft ze ook veroordeeld voor het leiden van een misdaadorganisatie: de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Ze pleegden de misdrijven van 2010 tot 2018.

-De zwaarste straf was voor Michel B. (56) uit Enschede. Hij kreeg 5 jaar cel (de eis was zeven jaarB. was de leider en medeoprichter van de club.

-President Angelo M. (44) uit Tilburg kreeg vier jaar (de eis was zeven jaar)

-Verdachte Redouan I. (44) uit Goirle kreeg 3,5 jaar (de eis was zes jaar)

-Paul M. (52) uit Maastricht kreeg vier jaar (de eis was zeven jaar)

De veroordeelde mannen liepen vrij rond maar ze werden na het uitspreken van het vonnis afgevoerd naar een gevangenis voor het uitzitten van hun straf.

De broer van Angelo, Xanterra M. (47) uit Tilburg, is ook verdachte. Maar zijn zaak is uitgesteld tot komend voorjaar, wegens ziekte van zijn advocaat.

