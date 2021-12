Huisartsen mogen toch boostervaccins gaan zetten

De 100 tot 135 huisartsen in Midden en Oost-Brabant die willen helpen bij de boostercampagne, mogen dit doen. Dat is de uitkomst van een lang overleg bij de GGD Hart voor Brabant. "We gaan morgen boosters halen, en donderdag worden ze gezet in de praktijk."

Over het zetten van 30.000 boosters door huisartsen was veel onduidelijkheid. De GGD Hart voor Brabant was akkoord met het prikken van 60-plussers die anders pas in januari aan de beurt zouden zijn, maar het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stak er een stokje voor. Uiteindelijk gaf het ministerie toch toestemming, maar toen gaf de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weer aan het prikken liever aan de GGD's over te laten.

Enthousiasme voorbij

Aan alle onduidelijkheid is nu een eind gekomen. Na een urenlang overleg heeft de GGD Hart voor Brabant besloten de huisartsen te voorzien van vaccins, zodat ze 60-plussers in hun praktijk kunnen prikken. De huisartsen hadden hier met de GGD al afspraken over gemaakt. Zo zouden de praktijken langer openblijven om het vaccineren mogelijk te maken.

Voor huisarts Peter Staal uit Tilburg komt de goedkeuring te laat. 'Nu heeft mijn enthousiasme en werklust ook een klein beetje een grens gekregen. Ik krijg het logistiek niet meer voor elkaar dat voor morgenmiddag (opnieuw) te organiseren. Ik haak af', zo schrijft hij op Twitter.

Donderdag beginnen

Dat geldt niet voor alle huisartsen. Robert Hazenveld, met een praktijk in Uden, laat weten graag te beginnen met prikken. "We gaan morgen boosters halen, en donderdag worden ze gezet in de praktijk", zo laat hij aan Omroep Brabant weten.

