Man die agent doodreed hoort 2,5 jaar celstraf eisen: 'Geen enkel berouw'

Een 37-jarige Helmonder die terechtstaat voor het doodrijden van politieagent Jeroen Leuwerink uit Asten, zat tijdens het rijden op zijn telefoon naar een MMA-vechtsportwedstrijd te kijken. De officier van justitie in Den Bosch eiste woensdag 2,5 jaar celstraf. Die eis valt hoger uit vanwege de opstelling van de verdachte. Volgens de nabestaanden van Leuwerink toonde hij tijdens de zitting in Den Bosch geen enkel berouw. De verdachte bleef tijdens de zitting ontkennen dat het ongeluk zijn schuld was.

Volgens de officier bediende hij zich van 'smoesjes en onwaarheden'. De officier eiste ook een schadevergoeding voor de vader, moeder en de broer van het slachtoffer van ieder 17.500 euro. Ook zou de verdachte vijf jaar rijontzegging moeten krijgen. 'Russisch Roulette'

De verdachte is verpleegkundige en kwam van zijn werk. Terwijl hij de vechtsportwedstrijd volgde, lag de telefoon op zijn bijrijdersstoel. Tijdens de zitting bleek ook dat de man uit Helmond tijdens zijn rit over de A270 aan het appen was. Ook zat hij de veertig seconden voor de aanrijding bij Nuenen op Instagram. En terwijl hij de telefoon vasthad, stuurde hij met zijn elleboog. "De verdachte speelde Russisch Roulette in het verkeer", zei de broer van de agent. De advocaat van de verdachte stelde in zijn verweer dat de agent geen gevarendriehoek achter zijn politieauto had geplaatst. Tijdens de emotionele zitting vertelden nabestaanden van het slachtoffer indrukwekkende verhalen. "Jeroen is doodgereden", zeiden ze. Volgens hen heeft de verdachte geen enkel berouw getoond. Ook de politie ging in op het dramatische ongeval. Aangereden das

Jeroen Leuwerink (28) werd in oktober vorig jaar aangereden op de A270 bij Nuenen. Er was een ongeluk gebeurd en een van de auto's had een das aangereden. Hij wilde het dier aan de kant van de weg leggen. Leuwerink en een vrouwelijke collega hadden hun auto met zwaailichten geparkeerd. Kort nadat de agenten waren uitgestapt, werd de Astenaar aangereden door de bestuurder van een Seat, die de politieauto van achteren raakte. Zijn collega stond op dat moment voor de auto en raakte gewond toen de politiewagen tegen haar botste. Indrukwekkende erehaag

Tientallen agenten namen enkele dagen later afscheid van hun collega. Met een indrukwekkende erehaag brachten zij een laatste groet aan de Astenaar. Hij was voor de uitvaart thuis door collega’s opgehaald en naar buiten gedragen. Motoragenten begeleidden de rouwstoet langs plekken die voor Leuwerink belangrijk zijn geweest. Langs de weg stonden zeker twintig politievoertuigen. Agenten in uniform brachten hem bij het passeren een laatste groet.

In juli van dit jaar, acht maanden na het ongeluk, maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de bestuurder uit Helmond zou worden vervolgd. Uit onderzoek is gebleken dat hij gedurende lange tijd onvoldoende oplettend over de A270 reed. Hij heeft volgens justitie hierdoor de stilstaande politieauto te laat opgemerkt. Deze conclusies werden tijdens de zitting toegelicht. LEES OOK: Man vervolgd voor aanrijding waarbij agent Jeroen (28) om het leven kwam Indrukwekkende erehaag voor agent Jeroen (28) die om het leven kwam bij ongeluk

