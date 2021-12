Kinderopvang krijgt tienduizenden euro's schadevergoeding voor Stint

De Stint (foto: Omroep Brabant). vergroot

Kinderdagopvang 't Goudvisje in Rosmalen krijgt waarschijnlijk tienduizenden euro's schadevergoeding na de uitspraak van de Raad van State woensdag. Die bepaalde dat de minister de Stint nooit had mogen goedkeuren en dat de schade die kinderdagverblijven hebben opgelopen doordat het voertuig plotseling werd verboden, moet worden vergoed.

"Bij ons loopt dat in de tienduizenden euro’s", vertelt Odette van de Wijdeven, directeur van 't Goudvisje. "Wij hadden voor zo’n 50.000 tot 60.000 euro aan Stints die niet meer de weg op mochten en we hebben een touringcar moeten betalen.” Zij weet nog niet hoeveel geld ze precies zal gaan krijgen, maar het is in ieder geval heel erg welkom.

"We hebben elke dag een bus ingezet om de kinderen op te halen."

De dagopvang reed ten tijde van het dramatische ongeval in Oss met zeven Stints rond om kinderen van en naar de kinderopvang te brengen. "Onze kinderdagverblijven zijn niet allemaal gekoppeld aan een school. Wij hebben veel zelfstandige locaties. ’t Goudvisje heeft daarom relatief veel vervoersbewegingen met kinderen," legt Van de Wijdeven uit. Door het besluit van de minister om de Stint van de weg te halen zaten ze bij ’t Goudvisje ineens zonder vervoer. "We hebben sindsdien iedere dag een bus ingezet om kinderen op te halen." Kinderopvang 't Goudvisje deed via de brancheorganisatie mee met de zaak tegen de staat, waar de Raad van State woensdag uitspraak in deed.

"Rijden met de BSO-bus ligt gevoelig, Rosmalen ligt dicht bij Oss."

Overigens rijden ze bij 't Goudvisje nog steeds rond met een touringcar om de kinderen op te halen, al is er inmiddels een opvolger van de Stint, de BSO-bus. Die is wel goedgekeurd en mag veilig de weg op, maar daarmee rijden ligt nog te gevoelig. "Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat Rosmalen heel dicht bij Oss ligt." Volgens Van de Wijdeven is de nieuwe variant wel veiliger en het grote voordeel is dat je er alleen mee op het fietspad mag rijden. "Dat zouden wij in Rosmalen ook heel goed kunnen doen, maar we doen het nog niet. Als we ooit toch de aanschaf van de BSO-bus overwegen zullen we eerste een enquête houden onder de ouders." LEES OOK: Schadevergoeding voor producent van Stint en kinderdagverblijven

