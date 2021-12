Met de kreeft van Soenil Bahadoer maak je de blits tijdens het kerstdiner

De week voor kerst en de spanning loopt op: wat moet je maken? Omroep Brabant helpt je deze week uit de brand. Iedere dag krijg je een heerlijk recept van een Brabantse kok. Vandaag het hoofdgerecht van Soenil Bahadoer van tweesterrenrestaurant de Lindehof in Nuenen: kreeft met appelcurry, bara, aromaten en bosuipuree. Vrijdag krijg je de laatste gang: het dessert.

Ingrediënten voor de kreeft

Voor vier personen

2 Europese kreeften à 600 gram

1 rode peper

½ bol knoflook

2 sjalotten

50 gram boter, koud en in blokjes

olie om in te bakken

peper

zout

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 100 graden. Stoom de kreeften drie minuten in de oven en spoel ze daarna koud. Snij de peper, knoflook en sjalot fijn.

Halveer de kreeften en hak de poten in door met een mes in de 'knieschrijf' van de kreeft te drukken, dan kan het vlees eruit gehaald worden. Geef met de achterkant van het mes een tik op de schaar van de kreeft, dan barst hij open en kan je ook dat vlees eruit halen. Doe olie in de pan en bak de kreeften op hoog vuur met de sjalot, knoflook en peper.

Vervolgens boter toevoegen, kreeft omdraaien en boter eroverheen scheppen. Kruiden met peper en zout. Lak de kreeftenstaart af met de olie van de aromaten.

Ingrediënten voor de appelcurry

3 granny smith appels

1 liter appelsap

1 banaansjalot

4 gram kerrie massala

mespuntje kurkuma

klont koude boter

2 lepels mangochutney, verkrijgbaar in de toko

Bereidingswijze

Schil de appels en haal met een pommes parisienne boor mooie ronde appelballetjes uit de appel. Reken een balletje per persoon. Snij de appelrestanten fijn voor de saus. Bak de sjalot aan met de kerrie massala, kurkuma en de fijngesneden appels. Blus dit af met appelsap en voeg de mangochutney toe. Laat dit vervolgens twee uur trekken en haal het dan door een zweef. Laat dit dan inkoken op hoog vuur en bind het in met een klontje koude boter.

Bak de appel ballen goudgeel, blus ze af met een beetje saus en gaar ze zachtjes

Ingrediënten voor de aromaten

1/6 knolselderij

½ winterpeen

½ courgette

1,5 sjalotten, gesnipperd

1 teen knoflook, gehakt

½ eetl. kerrie massala

mespunt kurkuma

1 theel. gemalen komijn,

½ theel. gemalen laos

½ theel. medina kruiden

½ theel. ras el hanout

olijfolie

Bereidingswijze

Snijd de knol, wortel en courgettes in stukken. Bak de sjalot en knoflook aan met de fijngesneden groenten. Voeg dan de specerijen toen en laat het geheel aanzweten. Voeg vervolgens de olijfolie toe zodat alles onderstaat. Haal het dan van het vuur en laat de specerijen intrekken.

Ingrediënten voor de bosui puree

1 bosui

100 gram aardappel la ratte

50 gram boter

0,5 deciliter melk

Bereidingswijze

Kook de aardappelen gaar met zout en wrijf deze door. Snij het groen van de bosui fijn en laat deze in de boter trekken. Blend de boter totdat die groen wordt en voeg melk hieraan toe. Voeg dit bij de doorgewreven aardappelen om deze smeuïg en gladde puree te maken

Voor de presentatie

optioneel: ziltige zeegroenten en daslookbloemen voor de garnering

Leg een halve kreeft op een bord, leg er een appelbolletje bij, schep een lepel aromaten ernaast en de kerrie-massala saus eroverheen. Garneer het geheel naar smaak met lamsoren of zeekraal.

