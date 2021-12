Eftelingmaaltijden en Beekse Bergen-friet voor klanten van de voedselbank

Een vrachtwagen van de Efteling bij de Tilburgse Voedselbank (foto: Tilburgse Voedselbank).

Klanten van de voedselbank in Tilburg krijgen de komende tijd maaltijden van de Efteling en friet van de Beekse Bergen. Het pretpark en de dierentuin moeten dicht en hebben daarom eten over dat ze nu zelf niet kunnen gebruiken. "We zijn er hartstikke blij mee", zegt Martin de Kok van de Tilburgse Voedselbank.

Fieke Nobel Geschreven door