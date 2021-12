Vondeling Amy-Amélief kreeg liefdevol afscheid: 'We zijn sprakeloos'

Het grafje van baby Amy-Amélief van het Ven in Wernhout

De gemeenschap van Wernhout nam dinsdag afscheid van baby Amy-Amélief van het Ven. Het meisje werd in mei dood gevonden in een park in Wernhout. Familie kon nooit worden gevonden maar de kleine vondeling werd door een grote groep mensen naar haar laatste rustplaats begeleid.

Onder meer de burgemeester en de locoburgemeester waren bij de afscheidsdienst. Maar ook mensen uit Wernhoutsburg die het meisje vonden, het opsporingsteam van de politie en een aantal afgevaardigden van verschillende kerken. Dat vertelt pastoor Hans van Geel, die zelf ook bij de bijeenkomst was.

"Er komen allerlei vragen naar boven waar je nooit antwoord op krijgt."

Het was een emotioneel samenzijn, herinnert hij zich. "Het gaat door merg en been, je bent sprakeloos. Er komen allerlei vragen naar boven waar je nooit een antwoord op zal krijgen." Dat zegt ook burgemeester Joyce Vermue, zij kwam bij het afscheid aan het woord. "Er zijn buitengewoon veel vragen. De eerste reacties waren ongeloof, verbijstering. Zeker toen bleek dat ze met geweld om het leven is gebracht. Dan vraag je je af wat voor verhaal daarachter schuilgaat. We hopen dat er ooit nog antwoorden komen."

"Ik denk dat het voor de innerlijke rust van de ouders veel kan betekenen."

Toch draaide het niet alleen om onbeantwoorde vragen, maar vooral om Amy en het afscheid. "Ik heb met name Amy welkom geheten in ons midden", vertelt de burgemeester. "Maar ook het onderzoeksteam en alle inwoners die heel betrokken zijn geweest, bedankt voor die betrokkenheid en hun inzet." Baby Amy hoort nu voor altijd bij de gemeenschap in Wernhout, daarom was het ook zo belangrijk dat ze een naam kreeg. "We wilden haar absoluut niet naamloos begraven, we zullen haar nooit vergeten en willen haar niet zonder naam laten gaan."

"We hebben een kruisje laten maken met haar naam."

Pastoor Hans van Geel zegt dat Amy-Amélief een eeuwigdurend graf krijgt. Hij vraagt zich af of de ouders van het meisje het grafje nog eens komen bezoeken. "lk denk dat het voor de innerlijke rust van de ouders wel iets zou kunnen betekenen. Het moet toch verwerkt worden. En het is een plekje waar de mensen uit Wernhout naartoe kunnen komen." Ook in de kerk zal baby Amy herinnerd worden. "We hebben een kruisje laten maken met haar naam, en op eerste kerstdag wordt er tijdens de viering voor haar gebeden."