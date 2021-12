Dode vondeling Amy begraven in Wernhout, ouders nooit gevonden

Het meisje werd gevonden in een vuilniszak in het park (foto: Eva de Schipper). vergroot

De dode baby die in mei in een park in Wernhout is gevonden is dinsdag begraven. Dat gebeurde na een afscheid dat volgens de gemeente passend en liefdevol was. Het meisje kreeg de naam Amy-Amélief van het Ven, haar roepnaam is Amy. Na een besloten bijeenkomst is het meisje begraven op begraafplaats in Wernhout.

Op 12 mei vond een voorbijganger het meisje in een vuilniszak bij bungalowpark Wernhoutsburg. Na onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut bleek dat ze door geweld om het leven was gebracht. Het Team Grootschalige Opsporing van de politie onderzocht 25 tips die na de vondst bij de politie binnenkwamen. Tot nu toe zonder resultaat. Wie de ouders van Amy zijn is nog steeds niet bekend. In juli kreeg het gevonden meisje de naam Amy. “De vondst van Amy heeft onze samenleving opgeschrikt en zij heeft veel mensen geraakt. Wij hebben haar nu met heel veel warmte een plaats gegeven in onze gemeenschap. Zo blijft Amy voor altijd in ons hart,” aldus burgemeester Joyce Vermue.

