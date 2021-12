Coronanieuws: groepsgrootte met feestdagen moeilijk te handhaven

06.00

Nog nooit is er zo weinig ingebroken in Nederland als dit jaar, blijkt uit de nieuwe InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis. Toch is er één grote stad waar inbrekers juist wél vaker toeslaan, is te lezen in het AD: Tilburg. Daar is een toename van het aantal inbraken met negen procent te bespeuren. Daarmee is Tilburg de enige van de 25 steden die het aantal woninginbraken ziet stijgen. Die stijging is voor de verzekeraar een groot mysterie.