Nog voor de booster-plicht snel naar Oostenrijk: 'Het is hier heerlijk'

Halsoverkop reisde Michelle Mutsaers uit Breda naar Oostenrijk. Ze reed er samen met vrienden heen, een dag voordat het land alleen nog reizigers ontvangt die een boosterprik hebben gehad. Nederland is nog niet zo ver met de boostercampagne, waardoor veel sneeuwvakanties in het water vallen.

Donderdag om halfdrie vertrok Michelle richting Oostenrijk en acht uur later waren ze de grens over. Ze zagen in Nederland de geruchten over de aangescherpte eisen en toen zijn ze eerder vertrokken dan ze van plan waren.

Onderweg was het ontzettend rustig, ook met Nederlanders. Ook op de skipiste zijn ze nog niet veel landgenoten tegengekomen. "Er staan wel wat auto's met Nederlandse nummerplaten bij ons appartementencomplex maar of zij ook eerder in de auto zijn gestapt weet ik niet."