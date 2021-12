Zij krijgen hun boosterprik nét voor de nieuwe maatregelen: 'Heel blij mee'

Met nieuwe dreigende coronamaatregelen als donkere wolken boven Brabant, buffelt de GGD door met de boosterprik. De priklocatie in de Brabanthallen in Den Bosch ging deze zaterdag open. "Een geweldige eerste dag. We kunnen hier vandaag meteen 1500 mensen vaccineren. We zijn er klaar voor", zegt Mark Kroese, projectleider vaccineren van de GGD Hart voor Brabant.

Ondank dat de GGD'en platgebeld werden, wist Hans Smulders (69) uit Riel een plekje te krijgen. Net op tijd, want hij wil volgende week op skivakantie naar Oostenrijk. "Ik heb vanmorgen gebeld en kon meteen komen voor de boosterprik. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het wel raar dat sommigen pas in januari kunnen, terwijl ik zie dat hier bijna niemand staat te wachten."

Ook Jeanne van Oers (67) uit Tilburg kon na het bellen voor een afspraak direct terecht. "Ik belde vanmorgen om kwart over tien en kon een kwartier later al terecht hier." Ze is blij dat ze de prik heeft gekregen. "Ik voelde er niks van", zegt ze met een glimlach. "Ik wil de boosterprik, zodat ik niet ziek word en anderen ook niet besmet. Ik heb kleinkinderen die op de middelbare school zitten, die kunnen ook van alles meedragen."

De prik was ook zo gebeurd bij Ria van der Velde (79) uit Schijndel. "Nu nog even een kwartiertje wachten en dan is het weer klaar. Ik ben er heel blij mee." Ze hoopt dat ze, nu ze een boosterprik heeft, haar kleinkinderen weer een beetje normaal kan zien. "Gewoon weer een beetje gezelligheid."

Start vaccinatie jonge kinderen maandag

Vanaf maandag kunnen ook jonge kinderen met onderliggende aandoeningen een prik krijgen bij de GGD Hart voor Brabant. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Zij hebben bijvoorbeeld ernstige astma, chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen. Bij hen gaat het niet om een booster, maar om een eerste prik.

Dit gebeurt niet in enorme prikhallen, zoals we vaak gewend zijn. GGD Hart voor Brabant voert deze vaccinaties uit in de corona-vaccinatiepunten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven. Daarnaast kunnen ouders samen met hun kind ook terecht in een aparte ruimte in het Koning Willem II Stadion. Het idee is dat kinderen dan 'in alle rust' geprikt kunnen worden.

Opschalen

Iedere volwassene die wil, moet in januari z'n prik kunnen halen. Dat beloofde demissionair minister Hugo de Jonge tijdens de vorige persconferentie. In onze provincie kan dat straks op veertien boosterprik-locaties. Dit zijn er nu nog tien dus de de GGD'en zijn dus druk bezig met opschalen.

Bekijk hier waar jij bij de GGD je boosterprik kan halen. Tekst loopt door onder de kaart.