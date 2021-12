3 tips om het gezellig te houden aan de kerstdis in coronatijd

Binnen families zal het nu besproken worden: doen we een sneltest? Wie is er eigenlijk gevaccineerd? Ongemakkelijke vragen en zeker geen fijne aanloop naar het kerstdiner. Etiquette-deskundige Anne-Marie van Leggelo geeft drie tips om te zorgen dat je een gezellig en ontspannen kerstdiner hebt.

Tip 1: begin op tijd

Eigenlijk is het al wat laat om nu nog te beginnen over de maatregelen, zegt Anne-Marie. Ze adviseert om ruim van tevoren een berichtje in de famillie-app te zetten: "Hoe gaan we het aanpakken? Doen ze een zelftest?" Zodat je wellicht ook niet overvallen wordt door een spontane omhelzing terwijl jij je aan de maatregelingen wil houden.

Van sommige familieleden weet je misschien al dat het handiger is om die even te bellen en niet alleen de familieapp te gebruiken. "Je houdt als gastvrouw of gastheer de lead, maar het is familie, dus je moet wel overleggen." Belangrijk daarbij is om het met humor te brengen, zo blijft het luchtig.

Tip 2: wie bij wie?

Als je eenmaal aan tafel zit, wil je dat het gezellig is. "Je kan een tafelsetting maken. Zet mensen niet naast elkaar als je weet dat ze het niet goed kunnen vinden."

Een andere mogelijkheid is om iedere gang van plek aan tafel te wisselen. Zo zitten mensen kort naast elkaar en loopt de spanning niet op.

Tip 3: bereid je voor

"Er zijn een aantal onderwerpen waar je het beter niet over kunt hebben op dit soort avonden. Dat zijn onder meer politiek en geloof, nu komt corona daarbij", zegt Anne-Marie. Hoewel het nauwelijks mogelijk is om corona onbesproken te laten op zo'n avond, maakt de manier waarop nogal uit. "Om je neefje te vragen waarom hij nog steeds niet gevaccineerd is, is niet handig."

Denk erover na dat het kan gebeuren dat het onderwerp toch langs komt. Mocht dat gebeuren, breng dan het gesprek subtiel op een ander onderwerp. "Als er toch een discussie ontstaat kun je rustig zeggen: 'Hans, cheers op het leven', we gaan het over iets anders hebben want hier komen we niet uit."

Als gastvrouw of -heer heb je invloed op hoe hard het gaat met de drankjes. Omdat mensen wat loslippiger en emotioneler worden met een paar glazen op, kan het handig zijn om daar wat rekening mee te houden.

Brabantse mentaliteit

Anne-Marie heeft een Brabantse achtergrond en woont nu al heel wat jaar in het Westen van het land. Ze denkt dat de Brabantse mentaliteit nog wel eens zou kunnen helpen om het kerstdiner gezellig en ontspannen door te komen. "Brabanders zijn spontaan en makkelijk maar laten vaak niet het achterste van hun tong zien."

Toch zal dat niet in ieder gezelschap van pas komen. "Met een groep vrienden zeker wel." Familie is zo eigen dat ook Brabanders het achterste van hun tong wel zullen laten zien.

