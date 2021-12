Ton stopt met wegrestaurant In 't Groene Woud: 'Heftig voor het personeel'

Ton Pijnenburg en zijn vrouw Ellen van Leusden voor hun restaurant (foto: Jan Peels)

Al 116 jaar is het een begrip: restaurant In 't Groene Woud bij Vught. Een echt familiebedrijf. Maar daar komt een eind aan. Eigenaar Ton van Pijnenburg en zijn vrouw Ellen van Leusden stoppen er mee. Biefstukrestaurant Loetje neemt de boel over.

"Er zijn in onze familie geen opvolgers", legt Ton uit. "Wij hebben inmiddels een bepaalde leeftijd bereikt en dit kwam op ons pad. Dan zal je een beslissing moeten nemen." Voor het echtpaar is het tijd om de horeca achter zich te laten. "Ik ben 63 en horecajaren tellen dubbel hè! Ik ben op mijn achttiende begonnen, dus ben ik nu over de honderd", rekent hij voor. "Maar serieus, we hebben tropenjaren gehad. Dat we om zes uur 's ochtends begonnen en tot 's avonds twaalf doorgingen. Soms hele nachten doorgehaald in de zomer. Met kerst altijd verschrikkelijk veel te doen."

"De paarden kregen water en de voerlui een borreltje."

Al meer dan een eeuw geleden had In 't Groene Woud zijn vaste gasten. "Toen waren het de voerlui, met paard en wagen die langskwamen. Dan kregen de paarden water te drinken en de voerlui een borreltje", weet Ton. Zijn grootouders begonnen er ooit. De paarden die wagens trokken werden vrachtwagens en In 't Groene Woud groeide uit tot een restaurant. "Ik ben er van jongs af aan in gegroeid." Het besluit om te stoppen is dan ook niet gemakkelijk geweest. "Dat gaat niet over een paar nachten ijs, nee" vertelt Ton. "We hebben er een goed gevoel bij, maar het is niet altijd zonder traantje gegaan. En voor de medewerkers is het ook enorm heftig."

"Zelf waren we al eerder aan het idee gewend, maar we mochten niets zeggen."

De medewerkers zijn vrijdag, op kerstavond, ingelicht over de plannen. En waar Ton en zijn vrouw al een poosje over het idee nadachten en er aan konden wennen, viel het de medewerkers rauw op het dak. "Het is altíjd een verkeerd moment om het te vertellen. De medewerkers waren teleurgesteld. We zijn een familiebedrijf en we werken ook als een familie. Zelf waren we er al meer aan gewend, maar we mochten eerder nog niets zeggen."

Foto: Bart Meesters

Wel proberen Ton en Ellen het zo goed mogelijk te regelen voor de werknemers die ze achterlaten. "Het is niet zo dat we een soort voetbalclub zijn die nu wordt overgedragen aan een of ander sjeik", zegt Ton. "Maar we regelen het netjes voor ze en ze hebben altijd de mogelijkheid om weer te solliciteren."

"Ik ben blij dat het op een gezonde manier door kan gaan."