Coronanieuws: bijna een vijfde van de volwassenen is geboosterd

10.05

De organisatie achter Testen voor Toegang, Stichting Open Nederland, gaat misschien de GGD helpen bij het afnemen van coronatesten. De stichting is met de GGD en het Ministerie van Volksgezondheid in overleg over de verschillende mogelijkheden.

Op dit moment is er nog niks bekend over de samenwerking. Testen voor Toegang gebruikt bijvoorbeeld antigeentesten. Bij de GGD worden PCR-testen afgenomen. PCR-testen zijn veel nauwkeurig en moeten worden onderzocht in een laboratorium. Antigeentesten lijken veel op zelftesten.