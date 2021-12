Coronanieuws: positieve coronatests blijft dalen

De IC-afdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda (foto: Raoul Cartens).

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Het RIVM maakt dinsdag nieuwe coronacijfers bekend

In Den Haag dient dinsdag een kort geding dat onder anderen is aangespannen door een Bredase advocaat

Besmettingen Carabische eilanden stijgt fors

6.30 Positieve coronatests dalen nog steeds Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds. Een week geleden werden er in de weekcijfers van het RIVM 94.864 positieve testen geregistreerd. Dat aantal neemt waarschijnlijk nog meer af, zo zal dinsdag bekend worden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zes dagen 75.309 positief geteste mensen. Dat zijn er gemiddeld zo'n 12.551 per dag. Het weektotaal kan dus uitkomen op ongeveer 88.000 besmettingen. In vergelijking met vorige week is dat een daling van rond de 7 procent. De snelheid waarmee het aantal positieve tests daalt, neemt wel af. Het RIVM verwacht dat de besmettingscijfers in de komende tijd weer gaan stijgen vanwege de omikronvariant, de nieuwste variant van het coronavirus waarvan de besmettelijkheid nog onduidelijk is Het instituut meldt dinsdag ook bij hoeveel mensen de coronaklachten zo erg waren dat ze in het ziekenhuis werden opgenomen. Vorige week waren dat er 1335. Van hen belandden er 248 op de intensive care. Ook laat het RIVM weten hoeveel mensen er afgelopen week zijn overleden door het coronavirus.

6.25 Bredase advocaat daagt de Staat Bij de rechtbank in Den Haag dient dinsdagmiddag een kort geding tegen de Staat, met de invoering van de huidige lockdown als inzet. Onder anderen de Bredase advocaat Bart Maes eist dat de maatregel wordt ingetrokken. De lockdown is volgens hem een ‘een klap in het gezicht’ en ‘een drama voor winkeliers, restauranthouders, hoteliers en studenten.’ Maes zegt op te komen voor de belangen van ondernemers en jongeren. De advocaat kwam eerder bij de rechter in het geweer tegen coronamaatregelen. Hij procedeerde tegen de Staat vanwege de invoering van de coronatoegangspas. Ook loopt er nog een bodemprocedure over het coronatoegangsbewijs.

6.00 Baankansen jongeren in de lift De baankansen van jongeren zijn na de lockdown van begin dit jaar gemiddeld genomen hersteld tot boven het niveau van voor de coronapandemie. Wel is het verschil groter geworden tussen de kansen voor hogeropgeleide en lageropgeleide jongeren. Wie afstudeert van de universiteit of het hbo had al relatief goede kansen op een baan en die kansen zijn alleen maar toegenomen. De relatief lage baankansen voor bijvoorbeeld mbo'ers met een beroepsleiding zijn juist afgenomen. Dit komt naar voren uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. Zij hebben in juni met behulp van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de baankansen van honderdduizenden jongeren van 16 tot 30 jaar vergeleken met eerdere perioden. Tijdens de pandemie is het aandeel jongeren dat na afstuderen een baan vond in een hard door de coronacrisis geraakte sector wat afgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de horeca. Afgestudeerden zijn daarentegen vaker aan de slag gegaan bij bijvoorbeeld de overheid, de gezondheidszorg en de bouw.