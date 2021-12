Geen lichtjesoptocht in Standdaarbuiten: het blijft donker in Zwammegat

Opnieuw is een Brabants fenomeen op carnavalsgebied geschrapt: de lichtjesoptocht in Standdaarbuiten gaat in 2022 definitief niet door vanwege de coronacrisis. Voorzitter Peter Magielse van carnavalsstichting De Deurzetters vertelt dat de bouwclubs na het afgelasten van onder meer de optochten in Breda en Roosendaal duidelijkheid wilden: "We konden niet langer afwachten."

Het antwoord werd een verwacht, maar toch nog pijnlijk: nee. "Balen, dat is het", verzucht Magielse. Al was er bij de bouwers ook wel opluchting dat er een duidelijk besluit lag.

Hij vertelt hoe de bouwers van de verschillende clubs in het dorp zich toch achter de oren begonnen te krabben, toen onder meer in Breda en Roosendaal hardop werd gezegd: het gaat weer niet gebeuren. "Rond deze tijd zouden de bouwers gaan beginnen met het aanbrengen van de verlichting. Het kost geld om daar materiaal voor in te huren, maar ook heel veel tijd en werk om de lichtjes aan te brengen. Dus wilden de clubs terecht weten: gaat het door of niet?"

Wellicht tegen beter weten in, hoopte het bestuur van De Deurzetters nog dat het coronatij op tijd gekeerd kon worden. "Misschien wordt er toch nog wat versoepeld, dachten we. Maar ja, die kans is eigenlijk wel erg klein natuurlijk."

Tot vorig jaar trok de lichtjesoptocht van Zwammegat, wereldberoemd in Brabant, 33 jaar lang in al haar glorie door de straten. "We hebben eigenlijk altijd het geluk gehad dat de storm 's avonds ging liggen of dat het net op tijd droog werd. We konden altijd rijden." Tot en met 2020: "We hebben ons jubileum nog net kunnen vieren, toen was het klaar."

In 2021 ging het feest door corona ook nergens door. Maar de nieuwste annulering voelt toch weer anders: "Na een jaar zonder carnaval hadden we echt gehoopt dat alles weer bij het oude zou zijn." Hij vervolgt: "Het zag er in eerste instantie ook goed uit. Maar toen moest er toch weer een streep door 11-11."

"De omikronvariant zorgt ervoor dat het donker blijft in het laatste weekend van februari. Magielse blijft desondanks hopen dat er wel iets mogelijk is. "Kijk, bij de lichtjesoptocht zijn 100 vrijwilligers actief om alles te regelen, het parkeren, het verkeer. Maar de kinderoptocht vanuit de basisscholen op vrijdagmiddag, dat kunnen we met onze eigen mensen behappen. Dat kunnen we in een week nog wel regelen."

LEES OOK:

Ook carnavalsoptocht in Den Bosch gaat niet door

Streep door alle grote carnavalsactiviteiten in Breda: 'Dit doet veel pijn'

Eerste carnavalsoptocht alweer geschrapt, streep door feest in Roosendaal