Sjaak (86) is 3 keer verhuisd, maar woont nog steeds in dezelfde boerderij

Sjaak woont al zijn hele leven in hetzelfde huis (foto: Ferenc Triki).

Drie keer verhuizen naar een andere gemeente, zonder ook maar één keer je spullen te hoeven pakken. Het kan, bewijst Sjaak Vloet (86) uit Westerbeek. Hij woont al zijn hele leven in zijn ouderlijk huis, maar is op nieuwjaarsdag toch verhuisd naar 'zijn' vierde gemeente. Hoe dat kan?

Sjaak Vloet werd in 1935 geboren in Westerbeek, destijds gemeente Sambeek. "De gemeente waarin ik verwekt ben", grapt Sjaak. Zijn vader liet de boerderij honderd jaar geleden bouwen. In 1942, als hij 7 jaar oud is, gaat die gemeente op in de gemeente Oploo. Hij kan zich er weinig van herinneren. En ook die gemeente had niet het oneindige leven. Ruim vijftig jaar later 'verhuisde' Sjaak naar de nieuwe fusiegemeente Sint Anthonis.

"Dit zullen niet veel mensen me nadoen."

Al die tijd bleef Sjaak in de boerderij van zijn ouders wonen. Sinds een flink aantal jaren vergezeld door zijn vrouw. Nu houdt ook Sint Anthonis op te bestaan en moet Sjaak weer 'verhuizen'. Sint Anthonis is samengegaan met Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en heet nu Land van Cuijk. De derde verhuizing van Sjaak. Hij kan er wel om lachen. "Dit zullen niet veel mensen me nadoen", zegt hij. Verbazen doet de zoveelste fusie hem niet meer. "We wonen hier op een soort drielandenpunt." Hij wijst in het rond. "Links ligt Oploo, rechts ligt Sint Anthonis en daarachter is Stevensbeek."

"De gemeente komt steeds verder van ons af te staan."

De nieuwe gemeente is met een oppervlakte van 352 vierkante kilometer een van de grootste van het land. Ter vergelijking: Amsterdam telt 200 vierkante kilometer, Eindhoven nog niet eens de helft: 90 vierkante kilometer. De grootste gemeente van Brabant, Altena met 227 vierkante kilometer, wordt ruimschoots ingehaald. Sjaak vindt het maar niks. "Het zou allemaal makkelijker en goedkoper moeten worden door de schaalvergroting. Maar ik geloof er niks van." Het nieuwe Land van Cuijk telt bijna 90.000 inwoners, bijna net zoveel als Helmond. "De gemeente komt steeds verder van ons af te staan. Het wordt allemaal zo groot. Je kent de nieuwe raadsleden en de wethouders niet eens meer. En ook het gemeentehuis is nu ver weg, in Boxmeer."

''Ik denk niet dat ik nog in een andere gemeente ga wonen zonder te verhuizen.''

Voor hem was de laatste 'verhuizing' dan ook niet nodig geweest. "Ik was liever in de gemeente Sint Anthonis gebleven." Al blijft het kleine Westerbeek zijn grote liefde. "Ik ben en blijf een trotse Westerbeker. Dat zal altijd zo blijven. Ik ken iedereen hier en iedereen kent mij." Hij hoopt dat de fusie niet ten koste gaat van 'zijn' dorp. "Het is hier levendig. We regelen het hier zelf wel, en ik hoop dat dat ondanks die fusie zo blijft." Wat de volgende 'verhuizing' gaat zijn? "Dan leeft ie niet meer", lacht zijn vrouw. Sjaak vult aan met een brede lach op zijn gezicht: "Ik blijf altijd op deze plek wonen. En ik denk niet dat ik nog in een andere gemeente kom te wonen. Dit blijft voorlopig wel Land van Cuijk."

Sjaak werd geboren in Sambeek en woont nu nog steeds op dezelfde plek (foto: Ferenc Triki)

Sjaak Vloet neemt afscheid van zijn derde gemeente (foto: Ferenc Triki)