Opkomst bij verkiezingen Land van Cuijk en Maashorst onder 50 procent

14.13

Forum voor Democratie doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, onder meer in Land van Cuijk en Maashorst. Lijsttrekker Janco Bethlehem van de lokale tak in Maashorst is vol spanning. ''De belangen zijn enorm groot voor de inwoners.’’

Opvallend is dat de partij wel meedoet, maar tegen een fusie is van de gemeenten Uden en Landerd, net als de lokale afdeling in het van Land van Cuijk tegen een samenvoeging is in die nieuwe gemeente. ‘’Wat je mist is een referendum, een burgerraadpleging. Als de politiek de burgers had geraadpleegd, dan had een groot deel van de kiezers zich negatief had uitgesproken, denk ik.''

FvD in Maashorst wil na de verkiezingen alsnog een referendum. ‘’We gaan vragen wat de burger echt wil. Als zij zich uitspreken tegen de fusie, gaan we daar alsnog mee terug naar de Kamer. Dan zal daar een heroverweging moeten komen.’’