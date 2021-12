Jarenlang seksueel misbruik: sekteleider Robert B. krijgt vijf jaar cel

Het voormalige klooster in Goch (foto: ANP/Piroschka van de Wouw).

De rechtbank in het Duitse Kleef heeft donderdagmiddag de 59-jarige sekteleider Robert B. veroordeeld tot vijf jaar cel voor omdat hij een vrouwelijk lid van zijn geloofsgemeenschap seksueel misbruikt heeft. Hij was eerder met de Orde der Transformanten gevestigd in Hoeven, maar verhuisde daarna naar een klooster in Goch in Duitsland.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door