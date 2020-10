Naaktlopen, polygamie en een moordpoging: dit is de Orde der Transformanten

De Orde der Transformanten had een leefgemeenschap in Hoeven (foto: Omroep Brabant) vergroot

Robert B. (58), de leider van de Orde der Transformanten is woensdag In Duitsland opgepakt voor onder meer seksueel misbruik van tien kinderen in Hoeven. De omstreden orde kwam al eerder in het nieuws, onder meer door pogingen tot moord. De laatste jaren was het stil rond de religieuze groep.

Janneke Bosch Geschreven door

Het kindermisbruik in Hoeven zou hebben plaatsgevonden tussen 2006 en 2008, toen de orde aan het Rasopark in Hoeven gehuisvest was.

Religieuze beweging

De Orde der Transformanten is in 2003 opgericht en zegt een christelijke beweging te zijn, die zich met name richt op het boek Handelingen uit de Bijbel. Jarenlang was Hoeven de verblijfplaats van de Orde. In zeven huizen naast elkaar leefden tientallen mensen samen in een leefgemeenschap. Volgens de woordvoerder van de gemeenschap destijds ging het toen om zo’n zestig mensen, volwassenen en kinderen, die bij de orde hoorden.

In 2008 kreeg Omroep Brabant een rondleiding bij de orde:

Wachten op privacy instellingen...

Er deden veel geruchten over de orde de ronde in de buurt. Onder meer over polygamie, waarbij iemand met meer mensen tegelijk getrouwd is. Maar ook over naaktlopen en het feit dat de orde een sekte zou zijn met de charismatische Robert B. als leider. Zijn vrouw Marja ontkende die geruchten destijds. “Er is geen leider. Er is wel een voorganger, maar die is niet meer of minder belangrijk dan de rest.”

Steekpartij op ex-lid

In 2014 werd Edwin S., een van de leden van de orde, veroordeeld omdat hij een ex-lid van de gemeenschap neerstak in Laren. Het slachtoffer was Jeroen van Hasselt, die de orde daarvoor had verlaten omdat hij het niet eens was met de leefwijze van de groep. Zijn vrouw en kinderen bleven wel lid.

Van Hasselt zei destijds al dat hij bedreigd werd. Hij vertelde dat hij uit de orde stapte omdat Robert B. een 'ongezond dominante leider' vond: "Hij trok aan de touwtjes en bepaalde 'jij doet dit, jij doet dat'." Ook zei Van Hasselt dat hij het contact met zijn gezin kwijt was geraakt doordat hij uit de orde stapte. Hij kon naar eigen zeggen zijn kinderen amper nog zien.

De toen 26-jarige Erwin S. werd veroordeeld voor poging tot moord. Hij moest zes jaar de gevangenis in.

Moordaanslag

Ook was er de vermeende betrokkenheid bij een andere poging tot moord. Het slachtoffer, een Rotterdamse zakenman, had een relatie gehad met een lid van de orde. In augustus 2008 werd hij neergeschoten in Rotterdam. Zelf wees het slachtoffer meteen naar de Orde der Transformanten. De orde zou wraak hebben willen nemen op hem, nadat zijn relatie met een van de leden stuk was gelopen, zo verklaarde hij.

Twee leden van de Orde, Patric van G. en Pieter van W. zijn voor die poging tot moord vervolgd, maar werden uiteindelijk in hoger beroep vrijgesproken.

LEES OOK: Sekteleider verdacht van ernstig seksueel misbruik van 10 kinderen

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.