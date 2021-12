Sekteleider Robert B. van de Orde der Transformanten krijgt vijf jaar cel

De Orde der Transformanten had een leefgemeenschap in Hoeven (foto: Omroep Brabant)

De rechtbank in het Duitse Kleef heeft donderdagmiddag de Nederlandse leider Robert B. veroordeeld tot vijf jaar cel voor misbruik van een vrouwelijk voormalig lid van zijn geloofsgemeenschap. B. was met die Orde der Transformanten gevestigd in Duitsland, nadat hij eerder in Hoeven gevestigd was.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door