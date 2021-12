Vrees voor gebruik zwaar vuurwerk tegen hulpverleners in Hoge Vucht Breda

Een van de vernielde bushokjes in de Hoge Vucht Breda (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties).

Er zijn aanwijzingen dat in de wijk Hoge Vucht in Breda zwaar vuurwerk wordt verzameld om tijdens de jaarwisseling als wapen in te zetten tegen hulpverleners. Om die reden is Hoge Vucht aangewezen als veiligheidsrisicogebied.