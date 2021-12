Gewelddadige overvaller (19) lost schot in supermarkt: 3 jaar cel en tbs

De rechtbank in Breda heeft vrijdag een gevangenisstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 19-jarige Eindhovenaar voor een gewelddadige overval op de Albert Heijn in Tilburg. Fazal W. bedreigde in juli de caissières met een vuurwapen en loste ook een schot. De kogel kwam in het plafond van de supermarkt aan de Dalempromenade terecht.

W. ging er vandoor met 160 euro. Hij heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis en is al eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Goed voorbereid

De Eindhovenaar was goed voorbereid op pad gegaan naar de Albert Heijn. Eigenlijk had hij die middag om twaalf uur terug moeten zijn in de kliniek in Eindhoven, waar hij vanwege zijn behandeling zat. Om één minuut over twaalf belde hij dat hij bij een vriend was en dat hij er om half tien 's avonds pas weer zou zijn. De kliniek sprak vervolgens af om om vier uur 's middags even te bellen.

Hij belde, maar drie minuten later maakte hij een foto van zichzelf met het geladen pistool dat hij later in de supermarkt gebruikte. Drie kwartier later pleegde hij de gewapende overval in de Tilburgse supermarkt.

Kleren in brandgang

Even ervoor had hij in een brandgang nog kleren neergelegd, zodat hij zich na de overval snel kon omkleden. Hij had alleen de pech dat een dappere getuige hem volgde, dat zag en de politie inlichtte. Toen agenten hem aanhielden, had hij het wapen in zijn broeksband zitten.

Justitie had vier jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist. W. moet ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

LEES OOK:

Schot gelost bij overval in AH Tilburg: 'Veel klanten zagen het gebeuren'

Jacco staat te trillen na overval AH: 'Ik stond twee plaatsen achter dader'