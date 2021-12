Wachten op privacy instellingen... Foto: Ilse Schoenmakers Volgende Vorige 1/2 Berucht kruispunt in Veen krijgt toch betonblokken

Het beruchte kruispunt in Veen krijgt toch betonblokken in een poging te voorkomen dat er daar nog meer auto's in brand worden gestoken.

Afgelopen nacht was het opnieuw raak op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Er gingen verschillende auto's in vlammen op en er werd vuurwerk afgestoken. Het vuur trok veel bekijks, honderden mensen kwamen erop af. Zigzagsgewijs

Nu worden er zigzagsgewijs betonblokken op de kruising geplaatst door de gemeente. Die moeten ervoor zorgen dat automobilisten er niet meer hard overheen kunnen rijden. Eerder deze vrijdag liet de gemeente Altena nog weten de kruising dit jaar niet af te sluiten, dat vond ze 'niet nodig'. Vorig jaar gold er een noodverordening, alle toegangswegen naar het dorp waren dicht. Zo ver gaat de gemeente dit jaar dus niet. Het was weer een onrustige nacht in Veen: