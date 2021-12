Illegaal vuurwerk gevonden in West-Brabant, onder meer cobra's en shells

Zeker honderd kilo illegaal zwaar vuurwerk heef de politie donderdag gevonden, tijdens een actie waarbij verschillende huizen in West-Brabant werden doorzocht.

De politie had een melding gekregen dat er zwaar vuurwerk zou liggen in een huis aan de Nieuwe Hoofdweg in Zegge. Twee politie-eenheden meldden zich daar en op zolder werd er inderdaad dertig kilo vuurwerk gevonden.

Cobra's en 'shells'

De volgende stop was een huis aan de Prinses Margrietstraat in Willemstad. Daar werd vijf kilo illegaal vuurwerk ontdekt. En even later in een schuur van een huis aan de Maxburgh in Roosendaal werden 300 cobra's gevonden en twaalf shells. Illegaal zwaar vuurwerk, het ging om respectievelijk 17 en 15 kilo.

De laatste doorzoeking van de avond was in een huis aan de Gagelrijzen in St. Willebrord. Verspreid door het huis vonden agenten in totaal 35 kilo illegaal vuurwerk.

Alle explosieven zijn in beslag genomen en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De eigenaren krijgen allemaal een proces verbaal en worden verhoord.

