Oud en nieuw: flatfeestje in Breda - arrestaties in Dinteloord

19.00

De burgemeesters hopen dat de jaarwisseling rustig verloopt, maar op een paar plaatsen wordt extra politie ingezet om ongeregeldheden te voorkomen. De wijk Hoge Vucht in Breda is tot veilgheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zijn signalen dat relschoppers zwaar vuurwerk als wapen in te zetten tegen hulpverleners. Daarom kan er preventief worden gefouilleerd.

Het beruchte kruispunt in Veen krijgt toch betonblokken in een poging te voorkomen dat er daar nog meer auto's in brand worden gestoken. Er worden al dagenlang auto's in brand gestoken op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Aanvankelijk wilden de gemeente en de politie hier niet tegen optreden.

In Roosendaal wordt alles op alles gezet om nieuwe rellen tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Er wordt veel politie ingezet en relschoppers worden bespoten met UV-spray om hen achteraf makkelijker te kunnen opsporen. Verder worden drones ingezet en worden brandweerlieden beveiligd om ervoor te zorgen dat ze ongehinderd hun werk kunnen doen.

