Oud en nieuw: gasbrand in Oss gedoofd • waarschuwingsschoten in Eindhoven

04.22

Een agent is rond kwart voor twee 's nachts in Valkenswaard in zo'n penibele situatie beland, dat hij de noodknop in heeft gedrukt, die agenten bij zich dragen. Daarop kwam de politie met vele wagens naar de Twijnderwei in Valkenswaard waar één man is opgepakt. Tijdens de arrestatie heeft een agent met pepperspray gespoten. Daarbij zijn niet alleen de verdachte, maar ook een paar agenten met het bijtende goedje in contact gekomen. De politie wil niet zeggen wat er precies is gebeurd of waar de opgepakte man van verdacht wordt.