Oud en nieuw: Woningen ontruimd in Oss - waarschuwingsschoten in Eindhoven

19.57

In de Reeshof in Tilburg is dit jaar een vuurwerkvrije zone, maar volgens Mathilde de Vries die er woont, gaat het behoorlijk los. "Er is hier voor het eerst een vuurwerkvrije zone, maar het is nog nooit zo erg geweest als dit jaar", vertelt ze. "Ik zie de pijlen boven de huizen uitkomen. En het is net alsof er bommen worden afgestoken."

Ze heeft contact gehad met de politie zegt ze en volgens haar wordt er ook gesurveilleerd. "Maar de politie zegt dat ze niet te pakken zijn. Ze schieten zo weg in steegjes en poortjes."

Ook vanuit Geertruidenberg, Oudenbosch en Hank wordt gemeld dat er flink op los geknald wordt.