Elf voertuigen in brand gestoken in Altena, 'hulpverleners niet gehinderd'

De brandweer had het druk met het blussen van de in brand gestoken autowrakken in Veen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).

In Veen en elders in de gemeente Altena zijn tijdens oud en nieuw tien sloopauto’s en één caravan in brand gestoken. De gemeente heeft dit bekend gemaakt. In het persbericht gaat burgemeester Egbert Lichtenberg niet in op de grimmige sfeer die er in Veen is geweest. Over de schade die in vooral dit dorp is aangericht, meldt hij dat die nog moet worden geïnventariseerd. Lichtenberg zegt verder dat brandweer, politie en medewerkers van de gemeente en een takelbedrijf niet gehinderd zijn.

Daarentegen wordt het besluit om vrijdag alsnog over te gaan tot het blokkeren van de kruising waar bij traditie in Veen de meeste branden worden gesticht, niet toegelicht.

De blokken waarmee de kruising werd afgezet (foto: Ilse Schoenmakers).