Opkopen van huizen door beleggers: meer gemeenten willen dit voorkomen

Steeds meer gemeenten in Brabant staan positief tegenover het invoeren van opkoopbescherming. Daarmee moet worden voorkomen dat beleggers huizen kopen om die vervolgens voor veel geld te verhuren. Sinds 1 januari kunnen gemeenten deze regeling invoeren. Sinds november is het aantal gemeenten dat dit ziet zitten verdubbeld.

Opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er zelf willen wonen, zoals starters op de woningmarkt. In november vroeg Omroep Brabant of gemeenten dit zagen zitten. Zeven gemeenten lieten toen weten dat ze daar iets voor voelen, nu zijn dat er al zestien.

Weigeraars over de brug

Van de vijftien gemeenten die in november aangaven geen plannen te hebben om opkoopbescherming in te voeren, staan er vier inmiddels toch positief tegenover. Ze zien dit als belangrijke oplossing voor de problemen op de woningmarkt.

Van de gemeenten die eerst nog twijfelden zijn er ondertussen zes toch overtuigd van het nut ervan.

Op dit kaartje zie je de huidige stand van zaken in onze provincie: