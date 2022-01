'Relschoppers' Dinteloord pikken boete niet en eisen excuses van de politie

De jongeren die op oudjaarsavond zijn opgepakt bij vuurwerkrellen in Dinteloord moeten een boete betalen. Maar dat weigeren ze. "De politie en de ME hebben die nacht de verkeerde personen aangehouden", zegt hun advocaat. Die wil de zaak laten voorkomen bij een rechter om hun onschuld te bewijzen.

Op oudjaarsavond werd in Dinteloord een auto van de gemeentelijke handhaving belaagd met zwaar vuurwerk. De auto raakte beschadigd en een van de ambtenaren in de wagen moest naar het ziekenhuis. Daarop kwam de politie in actie op het Raadhuisplein in Dinteloord. 15 inwoners van het dorp werden opgepakt. Hun leeftijden liepen uiteen van 13 jaar tot 33.

'Belachelijk', noemt een van hun advocaten Wiekash Ramnun de gang van zaken. "Minderjarigen zijn aangehouden door mannen in bivakmutsen. Ze zijn geboeid en hebben vervolgens tot in de vroege ochtend afgezonderd in een touringcar-gevangenis moeten verblijven."

Grote impact

Ramnun zegt dat de arrestatie grote impact had op de veelal jeugdige verdachten, maar dat ze er echt niks mee te maken hadden. Ze hebben geen vuurwerk bij zich gehad, niks afgestoken, geen geweld en vernielingen gepleegd, is de boodschap van de advocaten Ramnun en Çiçek, van advocatenkantoor Schouten Legal in Breda. Ze staan 14 van de 15 verdachten bij.

De jongeren hebben grote moeite dat ze zijn afgeschilderd als relschoppers, zeggen de advocaten. Vandaar dat ze excuses eisen van de politie, voor de 'spierballentaal' die ze 'ongepast' noemen.

In de cel

Voor zover bekend werden de verdachten met een justitiebus eerst naar het politiebureau in Bergen op Zoom gebracht. Later zouden ze naar het cellencomplex op de Mijkenbroek in Breda zijn gebracht. Op 3 januari maakte de politie bekend dat ze waren vrijgelaten.

Een dag later maakten de officier van justitie en onderzoeksleider van de politie bekend dat alle 15 verdachten een boete krijgen en dat daarmee het onderzoek is afgerond. Maar daarbij willen de verdachten het niet laten zitten. "Nu wil het Openbaar Ministerie gezichtsverlies voorkomen door onze cliënten een boete op te leggen en daarmee de zaak simpel af te doen. De zaken hadden geseponeerd moeten worden", zegt advocaat Bisar Çiçek.

Hoe hoog de boete is dat is niet bekend gemaakt door de politie. Mogelijk moet iedereen 95 euro betalen. Als dat niet betaald wordt dan volgt de gang naar de kantonrechter in Breda en die beslist dan of de boete terecht is opgelegd.

