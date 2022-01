112-nieuws: vuilniswagen vliegt in brand • botsing in Bergeijk

12.00

Bij twee invallen, dinsdagavond in Geldrop, heeft de politie drie mannen aangehouden voor de handel in harddrugs. Tijdens de actie werden twee huizen aan onder meer de Sluisstraat onderzocht. Hier werden twee personenwagens, een aantal dure goederen en ongeveer honderd kleine zakjes cocaïne in beslag genomen.

De politie-actie volgde op diverse klachten over drugsoverlast en handel in verdovende middelen in de Geldropse wijken Braakhuizen-Zuid en Coevering. De gemeente Geldrop-Mierlo is van de actie op de hoogte gebracht. De mensen die bij de drugshandel betrokken zijn geweest, kunnen rekenen op maatregelen, meldt de politie. Ondertussen gaat de recherche verder met haar onderzoek, zo meldt een wijkagent.