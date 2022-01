Gaat de carnavalsoptocht in jouw gemeente door?

Het worden spannende weken voor liefhebbers van carnavalsoptochten en de bouwers van carnavalswagens: gaat de optocht in hun stad of dorp door? En in welke vorm? Uit een rondgang blijkt dat nog maar een derde van de plaatselijke carnavalscomités een beslissing heeft genomen. Er moeten de komende tijd nog heel wat knopen worden doorgehakt.

Roosendaal was de eerste gemeente waar de grote optocht werd afgelast. Vanwege de coronamaatregelen is het zo goed als onmogelijk om gezamenlijk een carnavalswagen te bouwen. De afgelastingen van onder meer Breda en Den Bosch volgden om die reden al snel.

In zo'n vijftien plaatsen in onze provincie zijn inmiddels de optochten afgelast. Onder meer bij de sfeervolle lichtjesoptochten in Berghem en Standdaarbuiten ging de stekker er al uit.

Verplaatsen

In vier plaatsen is ervoor gekozen om de optocht te verzetten naar een latere datum in het jaar:

In Made wordt de grote Mayse Optocht verplaatst van eind februari naar 21 mei.

De optocht van Oijen wordt nu gehouden op 28 mei.

Carnavalsvierders in Gilze kunnen op eerste pinksterdag 5 juni hun carnavalskloffie weer uit de kast halen.

Ook de grote optocht van Boemeldonck (Prinsenbeek) is op 5 juni.

In Prinsenbeek zijn zelfs de meeste carnavalsactiviteiten doorgeschoven naar het voorjaar.

Veel carnavalscomités kijken vermoedelijk uit naar de volgende coronapersconferentie van 14 januari voordat ze een beslissing over het doorgaan of aanpassen van de carnavalsoptocht nemen.

Klik op de plaatsnaam en je ziet of de optocht in jouw gemeente doorgaat. Onderstaand overzicht is zo compleet mogelijk. Hebben we iets over het hoofd gezien? Laat het ons weten!