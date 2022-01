Aantal demonstraties in Eindhoven in vijf jaar verzevenvoudigd

Het was druk in het centrum van Eindhoven tijdens een demonstratie Unmute Us (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision).

Het aantal aangevraagde demonstraties in Eindhoven is in vijf jaar tijd verzevenvoudigd. In 2017 ging het om 48 betogingen, vorig jaar werd voor 318 demonstraties een vergunning aangevraagd.

Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven heeft dit donderdagmorgen gezegd. Hij liet zich niet uit over de vraag hoe zinvol of nodig deze protesten waren. Wel maakte hij duidelijk dat de demonstraties - van onder meer politieke en religieuze organisaties - een aanslag betekenen op het gemeentelijk apparaat, maar ook op dat van justitie en politie. Demonstraties Eindhoven: 2017: 48

2018: 74

2019: 200

2020: 184

2021: 318 “Als burgemeester heb ik de driehoek zestigmaal bijeen moeten roepen. Samen met justitie en politie beoordelen we dan de aanvragen.” Hiermee wil Jorritsma duidelijk maken hoeveel erbij komt kijken, wanneer een betoging is aangekondigd. En dan had hij het nog niet over organisatoren die te elfder ure hun plan toch weer introkken.

"De samenleving ben je samen."

Jorritsma noemde het van het grootste belang dat mensen niet alleen op confrontaties uit moeten zijn, maar juist de dialoog met elkaar moeten aangaan: “De samenleving ben je samen.” De Eindhovense burgemeester zou willen dat er meer oren en ogen in wijken kwamen om onvrede, problemen en frustratie eerder aan het licht te brengen. Hij hoopt dat de politiek in de regio, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart, haar verantwoordelijkheid neemt en buurt- en wijkzorg extra prioriteit geeft

"Avondklokrellen kostten ongelooflijk veel capaciteit."

Wilbert Paulissen, politiechef Oost-Brabant, sloot zich in een onderhoud met de pers aan bij de woorden van de burgemeester. Verder zei hij onder meer: “We willen ons als politie onder de burgers begeven in plaats van dat we tegenover elkaar komen te staan.” Hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers beaamde in een terugblik op het afgelopen jaar dat vooral de avondklokrellen van eind januari in Eindhoven en Den Bosch ‘ongelooflijk veel capaciteit’ vergden. Ze voegde eraan toe dat de inzet van justitie en politie ten koste is gegaan van andere zaken. En toch waren er ook positieve dingen te melden over 2021. Er werden meer bendes opgerold en het aantal overvallen, straatroven en winkelinbraken blijft dalen. Paulissen had voor de dalingen niet direct een verklaring, zoals hij ook geen antwoord had op de vraag hoe het komt dat er in alle drie de categorieën minder zaken zijn opgelost in vergelijking met 2020. Ook kwamen beduidend minder politiedossiers bij justitie dan het jaar ervoor. Overigens benadrukte de politiechef dat onverlaten steeds vaker hun heil zoeken in cybercrime. Hierbij worden particulieren en bedrijven financieel uitgekleed. Paulissen zou willen dat bedrijven minder terughoudend zijn bij de pogingen van justitie en politie om hackers aan te kunnen pakken. Rutgers kondigde aan dat het voorkomen en aanpakken van cybercriminaliteit ook voor justitie dit jaar hoog op het verlanglijstje staat. Net als personen met onbegrepen gedrag (de verwarden in de samenleving).

"Huiselijk geweld en kindermishandeling groot maatschappelijk probleem."