112-nieuws: botsing tussen auto en scooter • demonstratie in Uden

17.19

Een 25-jarige bestuurder heeft zaterdagmiddag zijn rijbewijs moeten inleveren, omdat hij flink te hard reed op de N2 bij Eindhoven. Hij reed namelijk 180 kilometer per uur, terwijl daar 80 kilometer per uur is toegestaan. Een agent is de auto gevolgd en nam zijn rijbewijs in. De bestuurder kan een forse boete verwachten. Er zou ook nog een tweede auto te hard rijden, maar het is volgens de politie niet gelukt die ook staande te houden.